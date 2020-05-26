В Вологодской области от паводка пострадали четыре района

ТАСС, 26 мая. Режимы ЧС и повышенной готовности из-за паводка пришлось ввести в четырех муниципальных образованиях Вологодской области. Власти держат ситуацию на контроле, доложил во вторник губернатор региона Олег Кушвинников президенту РФ Владимиру Путину во время совещания по весенним паводкам и пожароопасному сезону в регионах.

"В Вологодской области в результате ливневых дождей было подтоплено 11 муниципальных образований, на сегодняшний день в двух муниципальных образованиях введен режим ЧС, еще в двух муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности", - сообщил Кувшинников

Наиболее пострадал от роста уровня воды Усть-Кубинский район, где действует режим ЧС: отрезан от основной части села Устье микрорайон "Лесозавод" с населением более 200 человек. Здесь же подтоплены 59 придомовых территорий, а в четырех домах вода попала внутрь и стоит в помещениях. Также режим ЧС продолжает действовать в Верховажском районе, власти Сокольского и Вожегодского районов функционируют в режим повышенной готовности.

"Снабжение организовано специальными бригадами, все просьбы жителей выполняются быстро, никаких вопросов нет. Я лично был на потопленных территориях, общался с жителями. Люди понимаю, что ситуация находится под контролем, обеспечены всем необходимым", - сообщил Кувшинников.