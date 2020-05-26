Суд арестовал трех предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы во вторник арестовал троих предполагаемых участников перестрелки на Каширском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евлампьеву Максиму. Он подозревается по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц", ст. 222 (незаконное хранение оружия) и ст. 213 ("Хулиганство") УК РФ", - сказали в пресс-службе.

Ранее аналогичная мера пресечения была избрана двум другим фигурантам дела - Герману Титенку и Вадиму Русанову. Адвокат одного из фигурантов дела Аркадий Севиян сказал, что защита обжалует решение об их аресте. В пресс-службе Чертановского суда ТАСС также сообщили, что Русанов был ранее судим по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

24 мая на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" произошла перестрелка. Ее участники скрылись на нескольких автомобилях. Для их розыска был объявлен план "Перехват". Следственный комитет по подозрению в совершении этого преступления задержал троих подозреваемых, еще более 15 участников и очевидцев конфликта были допрошены. По предварительным данным, стрельба велась из травматических пистолетов и охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь". Всего были ранены два человека. По версии источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной конфликта стал передел сфер влияния в бизнесе по оказанию ритуальных услуг.

В новость были внесены изменения (17:18 мск) — добавлены подробности по тексту.