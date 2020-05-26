Защита администратора паблика "Омбудсмен полиции" Худякова обжаловала его арест

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Адвокат администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова обжаловала его арест по подозрению в распространении материалов порнографического содержания. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Пашков.

"Обжаловали постановление Тверского суда в отношении Худякова", - сказал он.

Худяков был арестован Тверским судом столицы. Он подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору).

24 мая Худякова привезли в Москву из Вологды в сопровождении спецназа ОМОН. Двумя днями ранее в его квартире в Вологде прошел обыск. После этого глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил о возбуждении нового уголовного дела в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что обыск у Худякова был связан с одним из уголовных дел Воронцова.

Первое дело Воронцова

Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц"). Воронцов свою вину не признает.

По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.