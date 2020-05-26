СК возбудил уголовное дело после инцидента у Вечного огня в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о вандализме возбудили после того, как в Кронштадте на Вечном огне мужчина и две женщины готовили еду, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Виновным может грозить до трех лет колонии.

Ранее в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в полицию обратился директор кронштадтского музея, который нашел в соцсетях информацию о том, что трое неизвестных осквернили мемориал на Якорной площади.

Полицейские с помощью камер наблюдения установили, что в ночь на понедельник к площади на иномарке приехали мужчина и две женщины, достали шампуры и пошли готовить еду на Вечном огне на могиле рабочих и матросов. Во вторник полицейские оперативно установили личность мужчины, а затем и двух женщин. Всех их доставили в отдел полиции для разбирательства.