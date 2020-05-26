В Москве арестовали вторую подозреваемую по делу об убийстве гражданки Кубы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО жительницу столицы Анастасию Гривкову - фигурантку дела об убийстве 22-летней гражданки Кубы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

"Дорогомиловский суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гривковой на срок до 24 июля", - сказала собеседница агентства.

Гривкова подозревается в вымогательстве группой лиц с применением насилия, незаконном лишении свободы с применением насилия и укрывательстве преступлений.

Ранее на тот же срок был отправлен в СИЗО Александр Александров, подозреваемый по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), п. "в" ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья") и п. п. "а","в" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц с применением насилия").

Тело 22-летней кубинки правоохранители обнаружили накануне у мусорного контейнера на Кастанаевской улице в Москве.