В Екатеринбурге горит Центр культуры "Орджоникидзевский"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Здание Центра культуры "Орджоникидзевский" горит в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Информация о пожаре на бульваре Культуры поступила в 17:14 мск. "По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит горение в здании Центра культуры "Орджоникидзевский", предварительно, на площади 700 кв. метров", - сказали в пресс-службе. По предварительным данным, пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области ТАСС сообщили, что на месте пожара работают 17 единиц техники и около 60 человек личного состава. "Принимаются меры по недопущению распространения огня на соседние строения", - сказали в пресс-службе. Рядом с центром располагается ремонтируемое здание.

Центр культуры "Орджоникидзевский" работает как учреждение культуры с 1930-х годов, в данный момент центр является площадкой для концертов, спектаклей, выставок, фестивалей искусств.