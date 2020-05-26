Два человека погибли после обрушения стены зернохранилища в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 26 мая. /ТАСС/. Стена зернохранилища обрушилась в Мариинском районе Кемеровской области во вторник, в результате происшествия погибли два человека, еще один травмирован.Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"26 мая около 20:30 (16:30 мск) поступило сообщение об обрушении в Мариинском районе стены здания зернохранилища, в результате которого два человека погибли на месте, третий с травмами различной степени тяжести был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").

В пресс-службе Агентства по защите населения и территорий Кузбасса сообщили, что обрушение произошло, по предварительным данным, из-за ураганного ветра.

Накануне в регионе объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями, градом и ураганным ветром скоростью до 25 м/c. Во вторник жители региона сообщали в соцсетях о дождях, грозах, сильном ветре и граде, выпавшем в некоторых районах.

"Прошел ураганный ветер, из-за этого, предварительно установлено, могло произойти обрушение. Там [под завалами] больше никого нет", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что сотрудники агентства работают на территории села, где помогают местным жителям ликвидировать последствия урагана, убирают обломанные ветви деревьев, сорванные фрагменты крыш.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса, состояние пострадавшего при обрушении стены нестабильно. "Между средним и тяжелым. С ним работают медики. Пока прогнозов никаких не дают", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (19:46 мск) - добавлены подробности.