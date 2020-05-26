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Подозреваемый в убийстве девочки-подростка в Пензе сознался в содеянном

Мужчина рассказал, что он совершил преступление, после того, как девочка оскорбила его

ПЕНЗА, 26 мая. /ТАСС/. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Пензе, дал признательные показания. Это следует из записи допроса, видео которого во вторник распространила пресс-служба МВД России по Пензенской области.

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По словам подозреваемого, на одной из конечных остановок общественного транспорта в Пензе он встретил компанию из нескольких мужчин и девушек. "Одна из девчонок бежала рядом и в процессе оскорбила меня. Это зацепило, я разозлился и начал душить ее", - сказал подозреваемый.

23 мая в полицию с заявлением обратилась мать девочки. Она сообщила, что 22 мая около 14:00 ее дочь ушла из дома и не вернулась. Сотрудники полиции начали поиск пропавшей и через три часа после поступления сообщения обнаружили тело девочки в лесу в 200 м от магазина на улице Тепличной. Возбуждено уголовное дело.

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