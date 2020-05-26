В ДТП под Мурманском пострадали пять человек

МУРМАНСК, 26 мая. /ТАСС/. Пять человек пострадали при столкновении двух машин на перекрестке Мишуково - Снежногорск на федеральной трассе Р-21 "Кола" под Мурманском. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

"Водитель, управляя автомобилем ХОВО, двигаясь со стороны поселка Печенга в направлении поселка Мишуково, при совершении маневра "поворот налево" (в направлении автодороги "Мишуково - Снежногорск") на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущества автомобилю Toyota Hiace, движущемуся по автодороге Р-21 "Кола" со стороны города Кола в направлении поселка Печенга. В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек получили травмы", - сказано в сообщении.

Все пострадавшие в аварии доставлены в больницы города Мурманска. Проводится проверка.