Три уголовных дела о нападении граждан КНДР на пограничников в Приморье направили в суд

ТАСС, 27 мая. Уголовные дела в отношении трех рыбаков, граждан КНДР, обвиняемых в нападении на российских пограничников во время задержания в Японском море, направлены в суд. Об этом в среду сообщает на своем сайте Генеральная прокуратура РФ.

В сентябре 2019 года группа рыбаков из КНДР напала на сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю во время задержания за браконьерство.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении троих иностранных граждан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре 2019 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в ходе патрулирования в Японском море обнаружили рыболовное судно под флагом иностранного государства при незаконной добыче кальмара. Пограничники приняли меры к задержанию судов, в свою очередь 18 иностранных моряков вооружились подручными предметами и напали на 11 пограничников, высадившихся на судно. Трое рыбаков в ходе нападения нанесли военнослужащим удары палками, опасные для жизни и здоровья.

Уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство и направлены для рассмотрения в Находкинский городской суд. Расследование уголовного дела о противоправных действиях, совершенных остальными иностранными гражданами в составе группы, продолжается.