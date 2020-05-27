Японца, устроившего поджог студии Kyoto Animation, арестовали после выписки из больницы

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Житель Японии, совершивший поджог студии анимационной компании Kyoto Animation летом 2019 года, завершил курс лечения и был арестован местными правоохранительными органами. Об этом в среду сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что 42-летний Синдзи Аоба был арестован по подозрению в поджоге и предумышленном убийстве. Ранее в прошлом году, общаясь с полицией, Аоба полностью признал свою вину, подчеркнув, что его целью были именно сотрудники анимационной студии.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июля 2019 года. Злоумышленник проник в здание с двумя канистрами бензина по 20 литров и устроил поджог, в результате чего погибли 36 человек, еще 33 человека получили ожоги различной степени тяжести. Сам злоумышленник также получил серьезные ожоги. Студия известна среди любителей манги и аниме благодаря таким произведениям, как K-On! и Haruhi Suzumiya.