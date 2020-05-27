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Вандалы повредили 11 надгробий на кладбище в Сургуте

Полиция возбудила уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело из-за повреждения 11 надгробий на Чернореченском кладбище Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). Идет поиск причастных к преступлению, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В дежурную часть от администрации Чернореченского кладбища поступило сообщение о том, что повреждены надгробья на нескольких могилах. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения")", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего повреждены 11 надгробий. В настоящее время сотрудники полиции ищут причастных к данному преступлению.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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