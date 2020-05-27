В Находке сняли режим ЧС, введенный после аварии на складе с мазутом

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Находки в Приморском крае сняли локальный режим ЧС, введенный после разлива мазута на топливном складе котельной у озера Соленого, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Находки.

Разлив мазута произошел 14 марта при разгерметизации емкости на топливном складе котельной. Пострадало озеро Соленое и береговая линия. По предварительной версии предприятия, разлив произошел в результате хлопка, общий вес вылившихся нефтепродуктов составил 1 649,8 тонны.

"Администрация города сняла режим ЧС на территории аварии, тем не менее специалисты продолжают окончательно устранять последствия разлива нефтепродуктов. За время ликвидационных работ было собрано 1 446 тонн чистого мазута, 2 230 кубометров мазутной эмульсии и 3 000 кубометров загрязненного грунта", - сообщили в пресс-службе.

Также было очищено 10 тыс. кв. метров побережья, 15 тыс. кв. метров промышленной и городской территории. Со дна озера подняли 300 автомобильных шин и 20 кубометров пластиковой тары. Территория вокруг озера будет рекультивирована и благоустроена.