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Жительницу Астрахани подозревают в истязании четырехмесячной дочери

Ребенок находится в больнице. Девочку могут изъять из семьи и поместить в реабилитационный центр

АСТРАХАНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении 21-летней жительницы Астрахани, подозреваемой в истязании своей четырехмесячной дочери, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области в среду.

"Следственным отделом по Кировскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, подозреваемой в истязании своей дочки (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ). По версии следствия, в мае 2020 года подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире в Кировском районе г. Астрахани, наносила своей четырехмесячной дочери удары руками в область головы и туловища, а также кусала ее за лицо", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что сейчас ребенок находится в больнице. Решается вопрос об изъятии девочки из семьи и помещении ее в реабилитационный центр, а также лишении матери родительских прав.

Суд поместил женщину под домашний арест по ходатайству следователя, уточнили в пресс-службе.

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