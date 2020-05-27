Прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы НПО им. Лавочкина

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу в отношении экс-гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой и председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" адвоката Игоря Третьякова о хищении 300 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Алексей Коврижкин.

"По делу Третьякова, Лемешевского и Аверьяновой прокуратура не утвердила обвинительное заключение и вернула дело в следствие", - сказал защитник.

По его словам, ситуация осложняется тем, что старший следователь следственной группы Андрей Бехтин недавно находился на карантине, а второй следователь Дмитрий Киселев в настоящее время заразился коронавирусной инфекцией, и "при этом следствие хочет проводить следственные действия", утверждает защитник.

Ранее сообщалось, что обвиняемым Лемешевскому и Третьякову изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

По данным следствия, за два года Лемешевский, Аверьянова и Третьяков похитили 330 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина". Потерпевшей стороной по делу признана госкорпорация "Роскосмос". Вину фигуранты дела не признают.

Арбитражный суд Подмосковья признал недействительным договор на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Суд, согласившись с требованиями прокуратуры, которая была инициатором данного иска, взыскал с адвоката в пользу РФ более 300 млн рублей.