Суд отправил на исправительные работы мужчин, избивших врача скорой в Кирово-Чепецке

КИРОВ, 27 мая. /ТАСС/. Мировой судья Кирово-Чепецкого района Кировской области отправил на исправительные работы на полгода двоих мужчин, избивших в апреле врача скорой помощи, сообщается на сайте областной прокуратуры.

"В Кировской области осуждены двое местных жителей за избиение врача бригады скорой помощи, прибывшей для взятия медицинских анализов [на коронавирус]. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью лицу в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности"). Суд признал их виновными и назначил каждому из них наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка", - говорится в сообщении.

Вечером 17 апреля 2020 года бригада скорой медицинской помощи прибыла к одному из жильцов дома в Кирово-Чепецке, чтобы взять анализы на наличие признаков коронавирусной инфекции. Два брата 30 и 34 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили врача, причинив легкий вред его здоровью.