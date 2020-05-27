В администрации Магаса подтвердили ДТП с участием служебного автомобиля мэра

МАГАС, 27 мая. /ТАСС/. Служебный автомобиль мэра Магаса Руслана Арсамакова попал в ДТП в Ингушетии, пострадал водитель, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии в среду.

"Вчера глава администрации города Магас Руслан Арсамаков вместе с водителем попал в дорожно-транспортное происшествие из-за отказа тормозной системы у служебного автомобиля. С мэром все в порядке. Водитель получил легкий ушиб мягких тканей ноги", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник сообщал, что автомобиль Арсамакова попал в ДТП, однако отсутствовала информация о том, был ли мэр в машине или нет.

Арсамакову 57 лет. Он возглавил город в конце прошлого года.