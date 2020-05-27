Суд временно отстранил замминистра ростовского Минздрава по делу о превышении полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Ленинский суд Ростова-на-Дону принял решение о временном отстранении от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского, который обвиняется в превышении полномочий. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"26 мая удовлетворено ходатайство следователя о временном отстранении Беседовского", - сказал собеседник агентства.

В ноябре 2019 года суд арестовал Беседовского на два месяца. Он является фигурантом дела о превышении полномочий, по которому также проходит министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. 24 января Быковская была освобождена из-под домашнего ареста, а Беседовскому меру пресечения изменили с содержания под стражей на домашний арест.

По версии предварительного следствия, министр и ее заместитель обвиняются в том, что с сентября 2017 года по январь 2018-го допускали превышение должностных полномочий путем ограничения конкуренции при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону".