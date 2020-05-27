В Оренбурге сильный ветер повалил деревья

ОРЕНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Обращения по поводу поваленных деревьев, оборванных проводов и двух поврежденных крыш поступили в муниципальный диспетчерский центр Оренбурга после сильного ветра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"По последствиям сильного ветра поступила 21 заявка: поваленные деревья и ветки - 15, оборванные провода - четыре, повреждение кровли (оторванные листы) - две (одна заявка закрыта)", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что муниципальные организации убирают обломанные ветки и деревья. В ГУ МЧС России по Оренбургской области ТАСС сообщили, что сообщений о серьезных последствиях сильного ветра не поступало.

Скорость ветра составляет 13-18 м/с. Во второй половине дня ожидается гроза, возможен град. Соответствующее предупреждение о неблагоприятном явлении погоды накануне распространило ГУ МЧС России по региону.