СК России возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов Донбасса 19 и 25 мая

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские следователи возбудили новые уголовные дела по фактам обстрела Донбасса 19 и 25 мая. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

25 мая военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которой командует полковник Максим Марченко, произвели прицельный артиллерийский обстрел поселка городского типа Александровки Петровского района Донецка, в результате разрушены шесть жилых домов. "А в ходе обстрела военнослужащими ВСУ объектов гражданской инфраструктуры на улице Ленина поселка Еленовки Волновахского района самопровозглашенной Донецкой народной республики 19 мая получила ранение 59-летняя мирная жительница", - сообщила представитель СК.

По данным фактам в отношении украинских военнослужащих, в том числе Марченко, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ). Ранее следствием установлена причастность Марченко к другим обстрелам и гибели гражданского населения Донбасса.

Петренко отметила, что за последние несколько недель военнослужащие ВСУ обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Еленовке, Горловке, Гольмовском, Золотом-5, Донецком.