Власти Петербурга назвали причину обрушения балконов в центре города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Наиболее вероятная причина обрушения четырех балконов в жилом доме в центре Санкт-Петербурга - коррозия конструкций из-за нарушения гидроизоляции в здании. Из-за ЧП в Центральном районе города проверят все балконы в старых зданиях, говорится в распространенном сообщении районной администрации.

"Наиболее вероятная причина - нарушение гидроизоляции, которая привела к коррозии конструкций и их самопроизвольному обрушению. <…> После этого инцидента будут проверены конструкции старых балконов в районе", - говорится в сообщении.

Обрушение четырех балконов в шестиэтажном жилом доме номер 20 на Кирочной улице произошло во вторник. Первым рухнул балкон на шестом этаже, который упал на нижние и обрушил их. Обломки упали на улицу, однако в этот момент у дома никого из людей не было, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. По данным районной администрации, остатки рухнувших балконов были демонтированы с дома.

Источник в силовых структурах ранее сообщал ТАСС, что основной версией обрушения балконов стала ветхость конструкций. Балконы, по данным источника ТАСС, не являются элементом несущей конструкции данного дома.

Жилой дом номер 20 на Кирочной улице построен в 30-х годах XX века. В 2001 году здание попало в список городского комитета по охране памятников как объект, представляющий историческую и культурную ценность.