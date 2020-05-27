В Подмосковье отец до смерти избил 1,5-годовалого сына

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. В Подмосковье мужчина избил своего полуторагодовалого сына, в результате чего ребенок скончался. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

23 мая в частном доме в Наро-Фоминском городском округе обнаружено тело полуторогодовалого мальчика. Ребенок находился в ванной с матерью, когда почувствовал себя плохо, упал и больше в сознание не приходил. По данным эксперта, мальчик скончался от субдуральной гематомы головы. Отец ребенка с самого начала оказывал следствию активное противодействие.

"Однако, установив контакт с матерью мальчика, которая была запугана своим супругом, версия о причастности мужчины к смерти ребенка подтвердилась. Следствием установлено, что отец ребенка на почве личных неприязненных отношений нанес ему множественные удары руками в область головы и туловища", - сообщили в ГСУ.

Вследствие избиения у ребенка образовалась гематома головы, от которой он скончался. "По ходатайству следователя судом в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть малолетнего сына (ч. 4 ст. 111 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ГСУ.