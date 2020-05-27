СК возбудил дело в отношении деда пострадавших при пожаре в Вологде детей

ТАСС, 27 мая. Вологодский следственный отдел СК РФ по Вологодской области возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего деда двух малолетних детей, получивших ожоги при пожаре в Вологде во вторник. Мужчина оставил внуков без присмотра, подарив накануне сломанную зажигалку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Во вторник в результате пожара в квартире на улице Горького в Вологде пострадали трое детей. Двое из них - пяти и двух лет - выпрыгнули, спасаясь от огня, с третьего этажа по указаниям взрослых, которые страховали ребят внизу. 10-летнюю девочку пожарные спасли из соседней задымленной квартиры.

"По результатам процессуальной проверки по факту травмирования малолетних детей в пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью"), в отношении 63-летнего дедушки детей", - говорится в сообщении.

По информации следователей, дети получили сильные ожоги в результате пожара. В день ЧП брат и сестра находились под присмотром дедушки, отец детей был в командировке. "Накануне произошедшего дед дал двухлетнему внуку поиграть сломанную зажигалку, а уже 26 мая в квартире в результате неосторожного обращения мальчика с огнем произошло возгорание. Находящийся в это время в квартире мужчина покинул ее, оставив двух малолетних детей в жилище, охваченном пламенем", - отметили в следственном управлении.

Следователи уже допросили подозреваемого, отца детей и медиков. В ходе обследования сгоревшей квартиры эксперты обнаружили две зажигалки, окурки от сигарет, а также зафиксировали следы злоупотребления в квартире спиртным. "В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяются условия жизни и воспитания детей в семье", - отметили в пресс-службе следственного управления по области.