В Иркутске задержали предполагаемого убийцу пропавшей несколько дней назад женщины

ТАСС, 27 мая. Полицейские задержали в Иркутске мужчину, который согласился подвезти женщину до села, но по пути изнасиловал ее и убил, а тело спрятал в лесу. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Иркутске сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве матери двоих детей. Предполагаемый злоумышленник согласился подвезти женщину, которая останавливала на дороге попутный транспорт. Проехав несколько километров, водитель свернул в лесной массив, где совершил изнасилование и убийство попутчицы. После чего спрятал тело и завладел ее имуществом", - сказала Волк.

Полицейские получили информацию об исчезновении 25-летней иркутянки 23 мая. Она пропала по дороге от Иркутска до села Еловка, добираясь на попутках.

Вычислить предполагаемого преступника полицейским помогли очевидцы, один из которых видел, в какую машину садилась женщина. Благодаря этому удалось вычислить нужный автомобиль и через него выйти на подозреваемого, которым оказался 42-летний рецидивист из Иркутска.