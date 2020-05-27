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В Подмосковье задержали подозреваемую в краже 450 тыс. рублей у 93-летней труженицы тыла

Задержанная может быть причастна к совершению еще двух мошенничеств на территории региона

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье женщину, которая подозревается в краже 450 тыс. рублей у 93-летней труженицы тыла в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленница ходила по домам в Богородском городском округе и предлагала жильцам приобрести различные товары, в том числе дезинфицирующие средства и продуктовые наборы. " Она позвонила в дверь квартиры 93-летней труженицы тыла в годы Великой Отечественной войны и сообщила, что продает мед на развес. Пенсионерка провела незнакомку на кухню, между ними завязался разговор. Пока хозяйка квартиры искала банку для меда, подозреваемая незаметно проникла в комнату и похитила 450 тыс. рублей, которые лежали на тумбочке, а затем скрылась", - сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ). "В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая установлена и задержана по месту проживания. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель МВД, добавив, что задержанная может быть причастна к совершению еще двух мошенничеств на территории Подмосковья. 

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