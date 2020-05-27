Мировой суд Элисты прекратил дело в отношении Елены Батуриной о клевете

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Мировой суд судебного участка № 6 Элисты в среду прекратил уголовное дело в отношении вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, обвиняемой в клевете. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Дело о клевете прекращено в связи с заявлением частного обвинителя об отказе от обвинения", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело рассматривалось с сентября прошлого года в порядке частного обвинения по заявлению Эренцена Манжеева о привлечении Елены Батуриной к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК РФ.

Адвокат Манжеева Дмитрий Савочкин подтвердил ТАСС, что финансовый управляющий отказался от обвинения. "Уголовное дело в отношении Елены Батуриной прекращено в связи с отказом Эренцена Манжеева от обвинения, потому что в ходе судебных заседаний и в результате допроса ряда свидетелей было установлено, что у Елены Батуриной не было умысла на сообщение клеветы. В ходе допроса было установлено, что, вероятно, она не так поняла одного из своих юристов", - сказал адвокат.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков, сторона Батуриной считает данный иск, как и другие поданные к вдове бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова иски, безосновательным, а заявленные к ней в последнее время претензии в суде и в СМИ - незаконными. "Мы удовлетворены закрытием данного дела и полным отказом истца от своих требований. Ранее вынесенное в рамках рассмотрения именно этого дела решение об объявлении Елены Батуриной в розыск также уже было признано незаконным, а судье было вынесено предписание в связи с незаконно принятым решением. Все это в очередной раз подтверждает законность нашей позиции", - сказал Теребков.

Дело о банкротстве Батурина

Виктор Батурин ранее заключил мировое соглашение с кредиторами, прекратив тем самым разбирательство в арбитражном суде в Калмыкии.

Согласно материалам дела, мировое соглашение заключено сразу с несколькими кредиторами, в том числе с компанией Sarrio Investmens Ltd (Кипр, долг составляет 3,248 млрд рублей), компанией "Портал-строй" (долг - 15,6 млн рублей), управлением Федеральной налоговой службы по Калмыкии (долг - 18,6 млн рублей), пензенским филиалом Россельхозбанка (долг - 10,3 млн рублей). Общая сумма долга перед кредиторами составляет порядка 3,3 млрд рублей.

Батурин ранее занимал пост в правительстве Калмыкии. В 2013 году приговором Гагаринского суда Москвы он был осужден на семь лет колонии, в том числе за мошенничество с векселями компании "Интеко". В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии освободил его из-под ареста, заменив наказание штрафом в размере 300 тыс. рублей.