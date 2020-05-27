СК возбудил уголовное дело после пропажи в Твери ребенка из Московской области

ТАСС, 27 мая. Следователи возбудили уголовное дело после безвестного исчезновения в начале марта в Твери девятилетнего мальчика - жителя Одинцовского района Московской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

Заявление об исчезновении мальчика поступило к следователям 22 мая. По данным пресс-службы, установлено, что 12 марта отец ребенка без ведома матери забрал сына из школы и увез в неизвестном направлении, в этот же день их видели в Твери.

"Отец с сыном находились на территории города Твери, где осуществляли покупки в торговом центре, затем на автомобиле Renault Logan темного цвета они покинули прилегающую к торговому центру территорию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

Органами внутренних дел ведутся поиски ребенка, добавили в пресс-службе.