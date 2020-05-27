КС отказал Грудинину в принятии к рассмотрению жалоб по делу о разбирательстве с ВГТРК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России определил, что статья Гражданско-процессуального кодекса (ГПК), на основании которой суд общей юрисдикции в Москве отказал бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину в иске к ВГТРК, не нарушает его конституционные права и отказался принять к рассмотрению его обращения.

"Отказать в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Грудинина Павла Николаевича, поскольку они не отвечают требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой", - говорится в документе.

В 2018 году директор подмосковного ЗАО "Совхоз им. Ленина" и бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин судился с ВГТРК. В иске он просил признать недостоверными сведения, распространенные в программе "Прямой эфир", и обязать ВГТРК опровергнуть их. Программа была посвящена семейной жизни политика и его разводу, в самом иске речь идет об озвученных в ней имущественных сведениях, а именно о якобы имеющихся у Грудинина ценных бумагах в иностранном банке на сумму почти 7,5 млрд рублей.

Представители истца просили опровергнуть данную информацию как не соответствующую действительности. По их данным, ценных бумаг у Грудинина всего на 27 млн рублей, а 7 млрд является вымышленной цифрой.

Савеловский суд Москвы в удовлетворении требований истца отказал, апелляционная инстанция оставила решение первой инстанции в силе. Согласно определению КС, Грудинин посчитал, что столичный суд не принял к рассмотрению лингвистические заключения, подготовленные доктором филологических наук, и просил признать противоречащей конституции статью 188 ГПК РФ ("Консультация специалиста").

КС указал, что "сама по себе оспариваемая норма, призванная обеспечить правильное рассмотрение и разрешение дел судами, не может рассматриваться как нарушающая конституционные права заявителя в указанном им аспекте".