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ФСБ выявила 13 подпольных оружейных мастерских

Сотрудники спецслужбы изъяли 188 единиц оружия
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Описание
© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ФСБ выявила 13 подпольных оружейных мастерских на территории Москвы и еще 9 регионов России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым, Удмуртии, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов", - сообщили в ЦОС.

"Прекращена деятельность 13 подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием. Из незаконного оборота изъято 188 единиц огнестрельного оружия: 10 пулеметов, 27 автоматов, 14 пистолетов-пулеметов, 55 винтовок и карабинов, 82 пистолета и револьвера, а также три гранатомета, 35 гранат, 20 килограммов взрывчатых веществ, свыше 16 000 патронов, более 120 основных частей и комплектующих оружия, 3 приспособления для бесшумной стрельбы", - отметили в ЦОС.

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