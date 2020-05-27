Суд в Москве вернул в прокуратуру дело экс-главы НИИ "Циклон" Глушинского

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отказался рассматривать по существу дело бывшего и. о. генерального директора ОАО "Центральный научно-исследовательский институт "Циклон" Валерия Глушинского и вернул дело в прокуратуру. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Суд вернул дело Глушинского, обвиняемого по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), в прокуратуру для устранения нарушений", - сказали в Таганском суде.

Глушинский находится в СИЗО с октября 2018 года. Суть обвинений в отношении экс-главы предприятия не раскрывается, однако источник ТАСС в правоохранительных органах предположил, что они могут быть связаны "со срывом выполнения оборонного заказа".

Центральный научно-исследовательский институт "Циклон" существует с 1961 года. Предприятие занимается производством оптико-электронных, в том числе тепловизионных приборов и основных комплектующих для их воспроизводства, являясь при этом единственным сертифицированным в России разработчиком и производителем неохлаждаемых тепловизоров и систем технического зрения на их основе.