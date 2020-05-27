В Москве водителя задержали за попытку дать взятку сотруднику ДПС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Житель Подмосковья задержан в столице за попытку дать взятку сотруднику ДПС, чтобы избежать ответственности за хранение запрещенных веществ. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"22 мая инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль, двигавшийся по Рублевскому шоссе. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ, водитель автомобиля попытался передать сотрудникам взятку в размере 165 тыс. рублей, в связи с чем был задержан", - сообщила Иванова.

Мужчине 1973 года рождения предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере. Он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Со своей стороны в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что изъятое у водителя запрещенное вещество является марихуаной. "Согласно проведенному исследованию, обнаруженное и изъятое вещество является марихуаной, общей массой свыше 190 граммов", - сказали в главке.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества").

В новость были внесены изменения (15:39 время мск) — добавлен комментарий МВД.