Мосгорсуд оставил под стражей создателя проекта "Омбудсмен полиции"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд оставил постановление районного суда без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - сказали в суде. По словам адвоката Воронцова Сергея Бадамшина, рассмотрение апелляционных жалоб проходило в закрытом режиме "из-за боязни распространения интимных сведений потерпевшего".

Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц"). Воронцов свою вину не признает.

По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях.

Другое дело Воронцова

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в отношении Воронцова возбуждено второе уголовное дело - по пунктам "а", "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенные группой лиц по предварительному сговору"). Поводом для возбуждения нового уголовного дела стало заявление женщины с требованием привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии.

По версии следствия, в сентябре 2018 года Воронцов по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов. Доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.