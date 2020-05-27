Двое пьяных приезжих на станции метро в Москве избили мужчину и пытались ограбить его

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Полиция задержала двоих приезжих, которые пьяными избили мужчину на станции метро "Нижегородская" в Москве и попытались похитить у него телефон и часы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Злоумышленники в переходе на станции "Нижегородская", находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли к 26-летнему мужчине и стали наносить ему удары в область головы и тела, после чего предприняли попытку похитить принадлежащие ему мобильный телефон и наручные часы. Однако злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как были задержаны прибывшими сотрудниками полиции", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабеж (ст. 30, 161 УК РФ). Также подозреваемые привлечены к административной ответственности по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ). В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.