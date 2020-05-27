CNN: полиция в США применила газ против протестующих из-за гибели афроамериканца

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Полиция города Миннеаполис (штата Миннесота) применила слезоточивый газ в отношении участников акции протеста, прошедшей в связи со смертью афроамериканца после его задержания правоохранителями. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя городской полиции Джона Элдера.

По его словам, в акции протеста в ночь на среду приняли участие сотни человек. Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ после того, как некоторые из протестующих стали вести себя несдержанно и отказались выполнять требования правоохранителей. Элдер заверил, что пластиковые пули не использовались. Полицейские применили спецсредство, позволяющее на расстоянии маркировать яркой краской лиц, пытавшихся спровоцировать столкновения между представителями правоохранительных органов и участниками демонстрации.

По данным телекомпании, группа протестующих на тележке привезла груду камней к 13-му полицейскому участку Миннеаполиса. Судя по всему, камнями воспользовались неизвестные, чтобы разбить стекла одной из патрульных машин.

Демонстрация началась после того, как в интернете появилось видео, снятое случайным очевидцем задержания темнокожего Джорджа Флойда 25 мая, когда США отмечали День поминовения. На видео видно, как полицейские заковали афроамериканца в наручники и повалили наземь. Один из полицейских коленом придавил задержанного к тротуару и не отпускал его, несмотря на крики, что тот не может дышать. Флойд, которого задержали по подозрению в правонарушении, позднее умер в городской больнице.

Четверо полицейских, проводивших задержание, были уволены 26 мая. Отделение Федерального бюро расследований в Миннеаполисе в тот же день информировало о возбуждении расследования обстоятельств происшедшего. "ФБР представит результаты расследования в отделение генеральной прокуратуры США в округе Миннесота на предмет выдвижения возможных обвинений в нарушении федеральных законов", - говорится в заявлении бюро.