Следователи начали проверку после конфликта журналиста и охранника в Нижегородской области

ТАСС, 27 мая. Доследственная проверка организована после выхода сюжета Первого канала, в котором, предположительно, в ходе конфликта с охранником административного здания в городе Кстове Нижегородской области корреспондент канала упал с лестницы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"В передаче демонстрируется сюжет, в котором журналист съемочной группы, пытаясь попасть в местную администрацию, падает с лестницы, заявляя, что его толкнул охранник. По данному факту следственными органами СК РФ по Нижегородской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в телепрограмме речь шла о непригодном для проживания общежитии, расположенном в городе Кстове.

"Еще в мае 2015 года дом признан аварийным, а жителей обещают расселить лишь в 2024 году. В передаче сообщается, что 72 жильца живут в опасных для жизни условиях, почти все квартиры общежития - жилые. При встрече с журналистами глава администрации предложил жильцам лишь переехать в маневренный фонд", - говорится в сообщении.