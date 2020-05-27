В Санкт-Петербурге на месте пожара в гараже нашли тела трех человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в гараже на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге, на месте ЧП найдены тела трех человек. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Обнаружены три тела. Есть вероятность, что смерть могла наступить не из-за пожара", - сказал представитель ведомства. В обстоятельствах смерти разберутся сотрудники правоохранительных органов.

Пожар на проспекте Космонавтов произошел в среду днем. В результате инцидента сгорел неэксплуатируемый гараж размерами 3 на 6 м, а также частично обгорел такой же гараж, стоящий рядом.