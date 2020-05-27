СК возбудил уголовное дело после вспышки коронавируса на складе сети "Красное & Белое"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Следственный комитет в Свердловской области возбудил уголовное дело в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусной инфекцией на складе сети "Красное & Белое". Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду.

"Сегодня, 27 мая 2020 года, по материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). Расследование уголовного дела поставлено в прокуратуре района на контроль", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Свердловской области организовала проверку склада торговой сети "Красное & Белое" ООО "Абсолют", где был обнаружен очаг коронавирусной инфекции. Проверка выявила нарушения санитарных норм.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее сообщил об очаге коронавируса в регионе в логистическом центре компании "Красное & Белое", где, по данным главы области, было зафиксировано более 150 случаев заражения. По данным прокуратуры, с 5 по 19 мая среди сотрудников склада зафиксировано 170 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.