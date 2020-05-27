СК ужесточил статью задержанным за приготовление еды на Вечном огне в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Следователи ужесточили статью УК РФ по уголовному делу, возбужденному после того, как мужчина и две женщины приготовили еду на Вечном огне в Кронштадте, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В настоящее время действия указанных лиц переквалифицированы на более тяжкую статью - п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ ("Осквернение надмогильных сооружений")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По статье о вандализме виновным могло грозить до трех лет колонии, теперь им могут назначить наказание до пяти лет лишения свободы.

Во вторник в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в полицию обратился директор кронштадтского музея, который нашел в соцсетях информацию о том, что трое неизвестных осквернили мемориал на Якорной площади.

Полицейские с помощью камер наблюдения установили, что в ночь на понедельник к площади на иномарке приехали мужчина и две женщины, достали шампуры и начали готовить еду на Вечном огне на могиле рабочих и матросов. Во вторник полицейские установили личность мужчины, а затем и двух женщин. Всех их доставили в отдел полиции для разбирательства.

После этого возбудили дело о вандализме, из полиции оно было передано для расследования в СК.