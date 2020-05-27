Троих детей обнаружили в квартире с умершей матерью в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Троих детей, одному из которых нет еще года, обнаружили в Москве в квартире с телами их матери и ее сожителя. Дети находятся в безопасности, им оказывают помощь медики, сообщила в среду ТАСС уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

"Трое детей были обнаружены с мертвой мамой и ее сожителем в столичной квартире <...> Младшему ребенку 11 месяцев, дети в безопасности и помещены в больницу, где с ними работают врачи. Я взяла ситуацию на контроль, ГУ МВД России по Москве также работает по этому вопросу", - сказала она.

Ярославская уточнила, что информация поступила через службу "112" от скорой медицинской помощи. "Когда сотрудники полиции и врачи приехали по адресу, дети, на первый взгляд, были здоровы. Об этой семье информации в органах опеки как о неблагополучной не было, никто не жаловался на родителей", - добавила она.

Сейчас разыскиваются родственники детей. Ярославская намерена навестить детей, "как только режим самоизоляции будет снят". "Хочу обратиться к москвичам. Прошу вас обращать внимание на случаи, когда за стеной долго плачут дети, и сообщать в социальные службы, полицию. Это поможет вызволить детей из неблагополучных ситуаций", - отметила детский омбудсмен.