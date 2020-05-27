Жителя Тверской области арестовали за изнасилование и убийство 18-летней давности

ТАСС, 27 мая. Суд арестовал жителя Тверской области в рамках уголовного дела об изнасиловании и убийстве 16-летней девушки, совершенных в 2002 году в Бежецком районе. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"В рамках расследования преступления прошлых лет - убийства 16-летней девушки, сопряженного с изнасилованием (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней, совершенном на территории региона в 2002 году (п. "д" ч. 2 ст. 131 УК РФ). Уголовные дела соединены в одно производство, фигуранту предъявлены соответствующие обвинения. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следствия, 15 октября 2002 года ранее судимый мужчина 1973 года рождения неподалеку от деревни Присеки заметил девушку, которая вышла из автобуса, и предложил подвезти на своем автомобиле. Отъехав на некоторое расстояние, он изнасиловал и задушил свою попутчицу.

В мае 2020 года следователи получили дополнительную информацию об обстоятельствах преступления, расследование уголовного дела было возобновлено. По следам, оставленным на вещах убитой, был выявлен генотип лица злоумышленника, а впоследствии и его личность.