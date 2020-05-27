СК задержал адвоката Щербакова по делу о мошенничестве на 250 млн рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Следователи задержали в Москве адвоката Сергея Щербакова в рамках уголовного дела о мошенничестве на 250 млн рублей. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова, другой фигурант дела о мошенничестве, адвокат Фаиль Садретдинов, который также проходит по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова, объявлен в международный розыск.

"Установлена причастность [к делу о мошенничестве] адвоката Сергея Щербакова, который накануне был задержан. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении адвоката Щербакова", - сообщила Иванова.

Она добавила, что адвокат Садретдинов заочно арестован и объявлен в международный розыск. "По делу также задержан его 21-летний сын", - сообщила представитель ГСУ.

По версии следствия, Садретдинов создал с предпринимателем Рафаэлем Хамидуллиным преступную группу, члены которой убеждали одиноких пожилых москвичей или людей с пагубными привычками подписывать документы об отказе на право собственности на квартиры. В результате этих афер пострадавшие оставались без жилья. Ранее по этому делу под стражу был помещен сын Садретдинова Тимур.

Ущерб от их действий превысил 250 млн рублей. Ранее были задержаны шесть участников преступной группы. Как считает следствие, адвокат Щербаков по заданию организаторов этой группы представлял интересы фактически умерших лиц, совершая хищение объектов недвижимости. "В ходе обысков и задержания у фигурантов изъяты более 60 паспортов граждан РФ на имена лиц пожилого возраста, значительное количество документов на различные квартиры и земельные участки государственных органов и одиноких пожилых лиц, печати, штампы", - добавила Иванова.

Садретдинов был одним из обвиняемых по делу об убийстве главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Он также защищал в качестве адвоката бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицуллаева.