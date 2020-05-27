В порту Петербурга задержали 73 тонны контрабандного сыра из Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники Балтийской таможни задержали в порту Бронка в Санкт-Петербурге четыре контейнера из Германии, в которых в Россию контрабандой пытались ввезти более 73 тонн сыра, кофе и бытовой химии. Об этом сообщили журналистам в Северо-Западном таможенном управлении.

"При вскрытии контейнеров вместо заявленного каучука таможенники обнаружили товар - сыр европейского производства. Также в двух контейнерах в небольшом количестве выявлена продукция: растворимый кофе, моющее средство, жидкость в канистрах - предположительно, омывающая жидкость для автомобилей", - говорится в сообщении.

Общий вес задержанной партии составил 73,6 т. По данным ведомства, согласно документам, в контейнерах должна была находиться "водная дисперсия каучука", который применяют для герметизации швов в строительстве. Товар предназначался для фирмы, которая зарегистрирована в Петербурге. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.