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Житель Пермского края получил пожизненное за убийство двух девушек

Он будет отбывать наказание в колонии особого режима

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Житель города Соликамска Пермского края осужден к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийство двух девушек и кражу. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СК РФ.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - отмечается в сообщении.

Следствие и суд установили, что в июле и октябре 2018 года ранее неоднократно судимый мужчина на пустыре в Соликамске убил двух девушек, после чего украл их мобильные телефоны. Останки одной из девушек нашли в декабре 2018 года, второй - в августе 2019-го.

Чтобы установить обстоятельства преступлений, следователи допросили десятки свидетелей из круга общения погибших. "Были проверены социальные сети и технические устройства, которыми пользовались потерпевшие", - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела специалисты провели судебные экспертизы, в том числе сложные медико-криминалистические и молекулярно-генетические, по результатам которых были установлены личности погибших.

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