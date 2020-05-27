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СМИ: во Франции мужчина устроил стрельбу на предприятии

Злоумышленник убил трех человек

ТАСС, 27 мая. Мужчина открыл стрельбу на предприятии во французской коммуне Сен-Варан, расположенной в департаменте Де-Севр на западе страны, убив трех человек. Об этом сообщил в среду телеканал BFMTV.

По данным его источников, мужчина ворвался в помещение во время рабочего совещания и открыл огонь, убив трех человек и ранив еще одного. После этого он предпринял попытку самоубийства.

На данный момент неизвестно, является ли злоумышленник сотрудником компании. Название компании не указывается, однако сообщается, что она занимается добычей мрамора.

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