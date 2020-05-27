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Крушение пассажирского самолета в Пакистане

В результате крушения самолета в Карачи разрушены 20 домов

Полностью разрушены два жилых дома

ИСЛАМАБАД, 27 мая. /ТАСС/. Двадцать домов были разрушены в результате произошедшего 22 мая крушения самолета Airbus А320 "Международных авиалиний Пакистана" недалеко от международного аэропорта в городе Карачи. Об этом в среду сообщила газета Doon со ссылкой на итоги заключения об оценке ущерба имуществу, подготовленного администрацией города.

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По информации издания, на улице, где рухнул пассажирский авиалайнер, полностью разрушены два жилых дома, 18 построек разрушены частично и подлежат реконструкции. Помимо недвижимости, было уничтожено 10 автомобилей и 14 мотоциклов.

Ранее представитель "Международных авиалиний Пакистана" Абдулла Хан сообщил, что всем гражданам, понесшим в результате авиакатастрофы материальный ущерб, будут выплачены компенсации из бюджетных средств. "Жители разрушенных домов также получат компенсацию ущерба от правительства Пакистана, - добавил он. - Размер данных выплат будет утвержден после оценки стоимости ущерба".

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" 22 мая потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На его борту находились 99 человек. По информации министерства здравоохранения и социального развития провинции Синд, к настоящему моменту подтверждена гибель 97 человек.

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ПакистанКрушение пассажирского самолета в Пакистане
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