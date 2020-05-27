По делу владельца группы "Сумма" арестованы активы на сумму почти $2 млрд

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Обеспечительный арест в рамках уголовного дела о хищениях при исполнении госконтрактов и создании организованного преступного сообщества в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова наложен на активы обвиняемого общей стоимостью более 100 млрд рублей ($2 млрд). Как уточнила ТАСС один из адвокатов бизнесмена Виктория Цилюрик, имущество ее подзащитного арестовано как в России, так и за рубежом.

"В настоящее время сумма арестованного имущества, активов, банковских счетов бизнесмена и третьих лиц составляет более 100 млрд рублей, что в десятки раз превышает инкриминируемый ему и другим фигурантам дела ущерб, который никто из обвиняемых не признает ни по одному эпизоду", - сказала защитник. Она уточнила, что изначально арестованные московскими судами активы, имущество и недвижимость бизнесмена приблизительно оценивались в несколько раз больше.

По словам адвоката, пока фигуранты находятся в СИЗО, следователи занимаются поиском их активов, в том числе за границей, рассылают в зарубежные банки письма и запреты с просьбой об аресте в случае обнаружения счетов и недвижимости бизнесменов. "Арестовано практически все: личное имущество, активы компаний, имущество бывших жен, а также дом и квартира в Москве", - отметила Цилюрик.

Как следует из материалов дела, обеспечительные меры также были приняты к $750 млн, вырученным от проданной братьями доли в крупнейшем портовом операторе России - Новороссийский морской торговый порт (НМТП, более 60 млрд рублей - прим. ТАСС), активы одной из крупных в стране транспортно-логистической группы "Феско". Вместе с тем, по ходатайству банка ВТБ следователем был снят арест с акций Объединенной зерновой компании (ОЗК), которые кредитное учреждение приобрело в 2019 году. Были арестованы, а позднее проданы акции Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК).

Потерпевшей стороной по делу признаны ПАО ФСК ЕЭС, АО "ОЗК", ФГУП ЕГЗ (ФАЖТ) - разработка рабочей документации и строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино; Федеральное агентство воздушного транспорта - реконструкция аэропорта Храброво в Калининграде; ГКУ КО "РУЗСК"- строительство стадиона Калининград, 1 этап. При этом, по словам адвоката, потерпевшие ФГУП ЕГЗ (ФАЖТ), ФАВТ и ГКУ КО "РУЗСК" гражданские иски в уголовном деле не заявили. Таким образом, реальные имущественные претензии потерпевших в несколько раз меньше вмененного следствием братьям Магомедовым ущерба, резюмировала защитник.