В Астрахани под мостом застрял сухогруз

АСТРАХАНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Сухогруз, следовавший по маршруту Центральный грузовой порт (Астрахань) - порт Оля (Астраханская область), застрял под подъемной частью моста через реку Волгу, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба главка МЧС России по Астраханской области в среду.

"В 21:35 (20:35 мск) 27 мая поступило сообщение о том, что под подъемной частью моста (Старый мост в Астрахани через реку Волгу) застрял сухогруз, предварительно, носовой частью сел на мель", - говорится в сообщении.

Судно принадлежит ООО "Каспиус 2012", порт приписки - Астрахань, добавили в ведомстве. На борту находится экипаж из 17 человек, само судно без груза. К месту аварии выдвинулись два буксира от Морспасслужбы.

В пресс-службе уточнили, что мост функционирует в штатном режиме, пострадавших нет.

К месту происшествия направлена оперативная группа главка МЧС по региону, организовано взаимодействие с администрацией морских портов Каспийского моря, морским спасательно-координационным центром, добавили в ведомстве.

В новость внесены изменения (21:48 мск) - добавлены подробности.