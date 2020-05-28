Мужчине на Чукотке предъявили обвинение по делу о гибели двух мальчиков

ТАСС, 28 мая. Следователи задержали и предъявили обвинение мужчине по делу о гибели двух мальчиков на Чукотке, которых машинист экскаватора засыпал снегом. Об этом в четверг сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Два брата шести и семи лет ушли гулять 12 мая. Когда в назначенное время сыновья не вернулись домой, родители обратились в полицию. Сотрудники УМВД и Росгвардии начали поисковую операцию, к поискам были привлечены 59 человек. 13 мая тела детей обнаружили под слоем снега недалеко от дома.

По версии следствия, 12 мая мастер жилищно-эксплуатационного участка, контролировавший процесс уборки снега, не принял мер по обеспечению безопасности процесса уборки. В результате этого машинист фронтального погрузчика сбросил снег из ковша на двух мальчиков шести и семи лет, которые умерли на месте. "Обвиняемый задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Беринговский - поселок в Анадырском муниципальном районе Чукотки. Расстояние до окружной столицы - около 200 км.