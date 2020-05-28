В Якутии суд вынес приговор семерым членам банды, поставлявшим наркотики в регион

ЯКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Суд признал виновными семерых членов банды, организовавших канал поставки синтетических наркотиков в Якутии. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

"В феврале 2019 года сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) раскрыта и пресечена деятельность членов преступного сообщества, которые организовали канал поставки синтетических наркотиков на территории Якутии", - говорится в сообщении. Всего в ходе реализации операции были обнаружены и изъяты наркотические средства синтетического происхождения общим весом свыше 1,3 кг.

Банда имела организационно-иерархическую структуру. Четыре гражданина РФ и три гражданина Киргизии, которые проживали в Якутске, были привлечены в качестве закладчиков наркотиков. Сбыт осуществлялся через интернет с использованием различных тайников.

Суд признал семерых наркодилеров виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств в составе преступного сообщества в особо крупном размере") в зависимости от роли и степени участия. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 7 до 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.