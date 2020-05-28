Полицейские ликвидировали крупный канал поставки наркотиков на Дальний Восток

ТАСС, 28 мая. Полицейские выявили крупный канал поставки наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга на Дальний Восток. Злоумышленники прятали запрещенные вещества в бытовой технике, которая направлялась в регион железнодорожным транспортом. Возбуждены уголовные дела, сообщается в четверг на сайте управления на транспорте МВД России по ДФО.

"На складе одной из транспортных компаний в городе Хабаровске была обнаружена микроволновая печь, в которой находилось наркотическое средство мефедрон общим весом более килограмма и тысяча таблеток экстази. В дальнейшем установлено, что злоумышленники в Москве и Санкт-Петербурге закладывают наркотики в бытовую технику и переправляют по железной дороге в восточные регионы России", - говорится в сообщении.

На территории уже другого региона - в Еврейской автономной области - задержали еще одного участника преступной группы при попытке изъять наркотики из тайника. По данным полиции, 42-летняя женщина отвечала за подготовку к продаже мелкооптовых партий. Третьего участника группы задержали в Хабаровске после получения очередной посылки с наркотическим содержимым.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), части 5 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…").

"В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - приводится в сообщении комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк.